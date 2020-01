Kdysi vyhlášený Šumavský masokombinát Klatovy sice zkrachoval již před deseti lety, jeho bývalí zaměstnanci se ale stále setkávají a vzpomínají na časy, které v něm prožili. Jak Deníku řekli na posledním setkání, které se konalo v sobotu v Klatovech, někteří se dodnes s koncem známé firmy nesmířili.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Já jsem do masokombinátu nastoupil rok po jeho vzniku a strávil jsem tam třicet let. Začínal jsem jako závozník a skončil jsem jako vedoucí dopravy. Byl jsem tam do samého závěru, byl jsem mezi posledními třemi zaměstnanci, kteří tam zůstali. Dávali jsme tam řetěz. Bylo mi hodně líto, jak to dopadlo, a dodnes jsem se s tím nesmířil,“ řekl Deníku Stanislav Popelka (65). Dodal, že stejně jako některým dalším bývalým zaměstnancům mu firma dodnes dluží nemalou částku.