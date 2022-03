Na místě nechyběl ani jeho dlouholetý přítel Milan Hampl z Klatov, společně bojovali za otevřenou Šumavu a prožili i mnoho dalšího. „Na Emile nejde vzpomínat jinak, než v dobrém. My jsme hlavně bojovali o tu naši Šumavěnku, protože jsme ji oba měli hrozně rádi a každou volnou chvíli jsme v šumavských lesích trávili. Bohužel nás oba mrzelo, že ty nejkrásnější partie jsou široké veřejnosti uzavřené. Dříve to bylo hraniční pásmo, dnes jsou to první zóny národního parku. Když jsme srovnávali podmínky na druhé straně Šumavy, tak jsme viděli propastní rozdíl, tam Šumava slouží lidu. To nás mrzelo, protože jsme viděli, že stejným způsobem by to šlo provozovat i u nás. Ale bohužel. Chtěli jsme to všemožně změnit, ale marně, ale nezahořkli jsme, Šumavu jsme měli stále ve svém srdci, mrzí mě, že se Emil nedočkal splnění našeho snu, kterému já stále věřím,“ řekl Hampl.