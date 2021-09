Trénování souboje, či příběhu jim trvá zhruba půl roku. Nacvičují během podzimu a zimy, aby na jaře mohli vyjet. Většinou obměňují představení po roce nebo dvou. Do toho jim ale vpadl koronavir. „Nemohli jsme se scházet, protože je nás hodně a trénujeme v tělocvičně, takže jsme přes rok stáli a netrénovali jsme. O to více se teď snažíme vše dohnat a v podstatě se nezastavíme, každý víkend vystupujeme,“ okomentoval zakladatel.

„Vznikli jsme v září 2011, takže letos slavíme deset let. V současné době je nás deset, dvanáct. Přibližujeme se době dávno minulé, ukazujeme, jak se dříve žilo, bojovalo, oblékalo, zabýváme se 14. a 15. stoletím, obdobím gotiky. Vše začalo tím, že jsme s kamarádem pořád debatovali, líbila se nám doba gotiky, chladné zbraně. Jednou jsme vyjeli na výstavu nožů, koupili jsme meče a začali trénovat. Následující rok jsme už vstupovali na Žichovických slavnostech. Pak se k nám postupně přidávali další členové a i nyní rádi mezi sebou další nadšence přivítáme,“ řekl zakladatel skupiny Luboš Kavale.

Deset let slaví v letošním roce Rytíři Žichovice. Začínali ve čtyřech lidech, nyní je jich více než deset, dalšímu rozrůstání se nebrání.

