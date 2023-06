Nyní však lávka dostává nový kabát. Některé překvapuje, jiné zaráží růžová barva, ale to ještě není konečná podoba. Plány s lávkou má Tomáš Nejdl z Klatov jasné a dá se říci, že by takové jen tak někdo nečekal. „Jde o projekt, který se zatím klube. Přišlo mi, že jde o místo, které je až ostudně nevyužité a ošklivé, ale má velký potenciál. Zjišťoval jsem, co tam funguje a nefunguje. V nějaké podobě tam bylo infocentrum, veřejné toalety věčně zavřené, což je škoda, protože lidé museli chodit kdo ví kam. A tak jsme přemýšleli. Vždy jsme si říkali, že by tam bylo super jen nějaké okénko v kontejneru, bistro, kavárnička a tak,“ řekl Nejdl.

A nezůstalo jen u plánů. Lidé se tam něčeho podobného skutečně dočkají. „Pronajal jsem si lávku od města. Vznikne tam bistro s okénkem, ale děláme tam různé přestavby, aby tam vše mohlo fungovat. Rádi bychom o prázdninách otevřeli,“ sdělil Nejdl.

A překvapivě nepůjde jen o letní sezónní záležitost, ale celoroční. A lidé to kvitují. „Konečně to tady nebude místo hrůzy. Těším se, že tady bude něco nového, jsem zvědavá na výsledek,“ řekla žena, která bydlí v blízkém paneláku, která ale zároveň doufá, že to vše nebudou ničit vandalové.