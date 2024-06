Zvýšené hladiny řek a rozvodněné toky působí problémy nadále. V Nezdicích rozvodněná Úhlava zaplavila silnici, ve Švihově jsou v pohotovosti hasiči a odčerpávají vodu.

Velká voda ve Švihově a okolí a rozvodněná Úhlava v Nezdicích. | Video: Daniela Loudová

I když Úhlava ze sobotní noci, kdy dosahovala třetího povodňového stupně, klesla již na první, stále působí potíže. Na mnoha místech se vylila ze svého koryta, zalité jsou tak louky, což je patrné například v okolí Švihova a Červeného Poříčí. V Nezdicích u Borov dokonce zaplavila silnici a odřízla tak obec. V pondělí dopoledne ale již začala hladina řeky klesat a voda ze silnice se stahovala. "Voda zaplavila silnici, tak jsme ji museli uzavřít a nebyl tak možný příjezd do obce od Borov. V pondělí sem tak nemohli zajíždět ani autobusy, takže museli rodiče řešit odvoz dětí do školy. Jinak voda škody nenapáchala," uvedla starostka Nezdic Hana Bouchnerová.

Ve Švihově hasiči už od soboty byli v pohotovosti a připravovali se na větší přítok vody od Klatov. "Obávali jsme se, že by voda mohla dosáhnout i u nás třetího povodňového stupně jako v Klatovech, což už by ohrožovalo tady nemovitosti. Museli jsme tak začít hýbat se stavidly, aby se průtok vody reguloval. Přečerpávala se voda z chráněného prostoru za hráze, které se zde před dvaceti lety postavily. Nyní zde máme druhý stupeň, výška vody je 168 cm, ale to už není ohrožující, zvedli jsme tak stavidla a budeme dál držet pohotovost, kdyby se ještě něco změnilo," řekl v pondělí dopoledne starosta Švihova Václav Petrus.