Zhruba dvouměsíční štěně kavkazského pasteveckého psa bylo nalezeno 3. srpna u sobětického motorestu. Není jasné, zda utekl nebo se ho majitel zbavil, každopádně se o něj nikdo nepřihlásil. „Když jsem ho uviděla, hned jsem tušila, že bude jeden telefonát za druhým. Po zveřejnění fota na sociálních sítích se strhla lavina zájemců. Telefony, e-maily nebraly konce,“ vzpomíná vedoucí Útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech Miloslava Šeflová. Nejčastější reakce dle ní tehdy byla – Jé, medvídek! „Ano, vypadal jako medvídě, ale nikdo si neuvědomoval, jaká je práce z tohoto plemene vychovat pořádného psa. Kavkazan není plemeno pro každého. Jeho výchova musí být opravdu důsledná už od štěněte,“ vysvětluje Šeflová.

Ta si štěně vzala po nálezu domů, neboť potřebovalo socializovat a také řád. Joe se seznamoval se psy, na návštěvu chodil i kocour, se kterým se skamarádil. „Učil se, jak se chovat při jízdě v autě, chodil se mnou do obchodů. Tam se mu líbilo. Byl středem pozornosti, každý ho drbal. Začal přibírat, z devítikilového mimina byl psí klučík vážící 20 kg. A už ukazoval, co dovede. Rozkousaný noční stolek, rozpáraný koberec, ale největší jeho zábava byla sedat si na 14letou maltezačku,“ líčí vedoucí útulku. To už nastal čas, kdy by Joe mohl jít do nové rodiny. Tu Šeflová vybírala velice pečlivě, podmínkou samozřejmě byla zkušenost s tímto velkým plemenem. S vytipovanou rodinou byla neustále v kontaktu, a tak budoucí chovatelé Joeho viděli, jaké pokroky v útulku dělá. „O víkendu pro Joea nastal den D a nová rodina si pro něj přijela. Bude mít nový domov u Karlštejna. Má tam novou psí kámošku, která truchlila, protože přišla o psího parťáka, také kavkazského pasteveckého psa. Podle posledních informací se Joe výborně aklimatizoval a novou kámošku už pěkně prudí,“ uzavírá s úsměvem Šeflová.