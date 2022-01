V Klatovech můžete do Domu dětí a mládeže přijít na testy v pondělí od 11 do 15.30 hodin, od úterý do pátku vždy od 13 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. V Alžbětíně je otevřeno v pondělí, středu, pátek a v neděli od 9 do 18 hodin. Ostatní dny je zavřeno. Na daná místa je možné přijít na test i bez předchozí rezervace.