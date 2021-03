Smetiště. Tak by se dala jedním slovem popsat již bývalá tržnice v Alžbětíně. Blýská se jí ale na lepší časy. Na místě vyroste během následujících měsíců nový free shop.

V lokalitě jsou nyní polorozpadlé stánky, všude kolem se povalují rozlítané věci, které dříve prodejci nabízeli, poházené dřevo, kartonové krabice, stojí tam ale i několik vraků vozů a pohled při projíždění na hranice není vůbec vábný. Igelitové sáčky jsou nalítané až u silnice.

Brzy ale tato spoušť zmizí. Dle starosty města Železná Ruda Filipa Smoly, pod které Alžbětín spadá, je v současné době nařízena demolice. „Všichni prodejci mají z tržnice výpověď. Na tržnici se stánky a maringotkami bylo vydáno rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. Nyní ji tedy nový majitel odstraňuje. Vše by mělo být hotovo do konce března,“ řekl Smola.

Jakmile bude tržnice zlikvidována, začne se stavět nový objekt – free shop. „Půjde o multifunkční free shop, kde nebudou jen potraviny a drogerie, ale i další obchody, což připravujeme ve spolupráci s majitelem Velta plus,“ uvedl starosta. Chybět nebude ani potřebné rozlehlé parkoviště, chodníky.

Free shop by se měl pravděpodobně otevřít v září. V současné době, s ohledem na koronavirou situaci, není možné stanovit přesný termín.

Lidé se na novinku těší. „Tržnice byla poslední dobou už je pro ostudu. Je dobře, že se demoluje a vyroste něco nového. Free shop je skvělá volba a pokud nabídne něco víc než potraviny, tak jedině dobře. Nemáme tady moc možností, kde si nakoupit. Většinou jezdíme až do Klatov nebo do Německa. Ale tam to teď spíš nejde, než jde,“ řekl Jan Tomášek.