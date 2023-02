Stejně tak informoval, že od přelomu června a července by měl přijít nový ředitel, který nyní působí v jiné nemocnici. Mohl by dokonce otevřít v Sušici ordinaci kardiologie. „Všichni mají své závazky a nemohou jen tak skončit a přijít do Sušice. Navíc mají obavy, co bude, jak se rozhodne kraj,“ sdělil Požárek.

Kromě ředitele v Sušici ale končí i tři lékaři, což má za následek uzavření interního lůžkového oddělení. S tím souvisí i provoz ambulance, který je zatím ve fázi zajištění potřebného personálu. „Probíhají jednání a existují přísliby lékařů, kteří by zajišťovali služby na základě svých částečných úvazků tak, aby mohla být ambulance provozována od 1. března,“ řekl končící ředitel Cibulka.

V nemocnici bude navýšen počet lůžek na oddělení následné péče z 55 na 80, protože je na nich nyní vysoká obložnost a zájem o ně je velký.

Nemocnice by navíc chtěla od května poskytovat jednodenní chirurgickou péči. „Nyní probíhají přípravné práce pro znovuotevření operačních sálů, příprava kvalifikovaného personálu a legislativní proces,“ sdělil Cibulka s tím, že se nemocnice snaží udržet personál, který v nemocnici je, jelikož by se ho již nemuselo podařit získat zpět. Další potřebné zaměstnance se pokouší vedení shánět stále.

Město nadále jedná s Plzeňským krajem ohledně možného převodu nemocnice. Zatím ale nenastala shoda. Město nabízí kraji nemocnici k bezplatnému pronájmu, ale o tom kraj ani neuvažuje, chce ji vlastnit. Mimo jiné proto, aby na ni mohl čerpat dotace, stejně jako to dělá v případě dalších nemocnic, které provozuje.

Na středečním jednání zastupitelstva byla také sušické nemocnici schválena dotace ve výši deseti milionů korun. „Jde o částku, která bude rezervou a bude využita na ztrátu nemocnice a případně na možnost, kdy by nebylo na platy zaměstnanců,“ řekl starosta Petr Mottl.