Rozhledna Svatobor v Sušici slaví 90 let. Má přes 31 metrů a vede na ni 182 schodů. Slavnostně byla otevřena 12. srpna 1934. O pouhý jeden rok k ní přibyla i turistická chata s restaurací a 13 pokoji. Lidé si z rozhledny mohou užívat výhled na Šumavu dodnes. V sobotu 17. srpna se můžete v rámci připomenutí výročí zúčastnit akce přímo u rozhledny, kde bude připraven program pro děti. Vydat se můžete i na bojovku, která začíná od 11 do 14 hodin v informačním centru v Sušici a cíl je mezi 12. a 16. hodinou na Svatoboru.

Karel Houra je vzorem i pro svého vnuka Karla Křivance, který se zúčastnil vzpomínkové akce ke 120. výročí narození stavitele. „Dědeček byl politicky vyhraněný, mně se to vždy líbilo a já jsem od té doby, co mě v tomhle dědeček vyškolil, po něm. Měl zkušenosti z první světové války, učil nás, vyprávěl nám. Děda tady hodně postavil a máme radost z tohoto shromáždění, které je fantastické. Je tady parta nadšenců, kteří dědu ctí, což je krásné. A on si to zaslouží. Má tady nábřeží a je pravda, že tady toho tolik nikdo jiný nepostavil. Jsem na něj právem pyšný. Stavěl i na Šumavě, všude je jeho odkaz vidět. Vykonal hodně a nám udal směr, jak máme přemýšlet,“ řekl a přiznal, že i přes veškerý obdiv k dědečkovi nejde v jeho šlépějích, věnuje se cestovnímu ruchu.

Ten také podotkl, že jednou z nejznámějších Hourových staveb je právě rozhledna s chatou Svatobor, kde rozhlednu postavil jen během tří měsíců v roce 1934, v roce 1935 dostavěl chatu.