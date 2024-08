„Ramon byl nalezen 30. prosince 2023 v ulici Dr. Sedláka v Klatovech. Volně pobíhal, přivezla ho městská policie. Majitele se dohledat nepodařilo. Rotvajler je starý zhruba čtyři roky,“ podala základní informace Šeflová. Pes byl absolutně bez výcviku, bez čipu, nechtěl si hrát, nebyl na to zvyklý.

Ramon může k jakýmkoli lidem, starším i mladším, jen v případě dětí by vedoucí útulku doporučovala odrostlé. Má v sobě hodně energie, takže by hrozilo, že by malého chlapečka či holčičku porazil a nechtěně jim tak ublížil. Nedoporučuje se ani dávat ho dohromady s jinými zvířaty. Jinak je ale bez problémů. Neprojevuje sebemenší náznak agresivity.

„Preferovala bych rodinný dům se zahradou. Ale Ramon je zvyklý i uvnitř. Když tam s ním budete, neudělá nic. Ale pokud ho necháte samotného, nastane problém. Je to demoliční četa. Když ho necháte samotného, tak vám v uvozovkách vytuní byt. Budete bez koberců, budete bez sedací soupravy. Jak nám předvedl asi před třemi měsíci, také perfektně skáče z oken,“ upozornila Šeflová.

Získáte si ho snadno. Pokud budete mít doma několik fotbalových míčů, bude s nimi dovádět a vás milovat. Jeho slabostí jsou párky.

A co udělat, pokud byste si Ramona chtěli vzít domů? „Preferovala bych minimálně tři, čtyři návštěvy. První den by to bylo zde v útulku, druhý den bychom se šli projít, třetí den bych se od nich odpojila, aby věděli, co pes dovede, jakou má sílu, jak tahá a podobně. A pak, pokud bude vše v pořádku, může jít. Má veškeré očkování, čipování atd.,“ vysvětlila Šeflová. Zájemci se jí mohou ozvat přes telefon nebo přijít osobně, dopoledne je v útulku každý den. I když není pracovní doba, nikoho nevyhodí. Je možné se domluvit třeba na víkendových návštěvách. (pd)