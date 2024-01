Rotary club Klatovy jako tradičně prodával na vánočních trzích a letos mohli nakupující přispívat na Rozálku, která trpí Angelmanovým syndromem. Podařilo se pro ni vybrat krásnou částku.

Rotary club Klatovy, působící od roku 1996, má za sebou již řadu projektů charitativního charakteru. Tentokrát pomáhali prodejem na vánočních trzích. „Výtěžek z minulých adventních trhů se rozhodl klub věnovat malé Rozálce, postižené Angelmanovým syndromem, způsobujícím mentální i motorickou retardaci. Navzdory tomu, že vzhledem k tragickým prosincovým událostem na filozofické fakultě byly doprovodné programy na náměstí omezeny, podařilo se shromáždit prodejem svařeného vína, vánočních hrnečků a díky příspěvkům do kasičky se jménem „Rozálka“ a daru členů klubu celých 100 000 Kč. Rotary club Klatovy chce prostřednictvím Klatovského deníku tímto poděkovat všem, kteří nezůstali lhostejní k osudu malé Rozálky a svým příspěvkem pomohli dobré věci," uvedl za Rotary club Klatovy Vladimír Růžička s tím, že v uplynulých dnech peníze holčičce předali.

Předání šeku nemocné Rozálce členy Rotary clubu Klatovy.Zdroj: se svolením Rotary clubu Klatovy

Rotary club již dříve finančně pomohl slepeckému oddělení městské knihovny, azylovému domu Klokánek v Janovicích a nejčastěji klatovské Charitě. Kromě dobročinných aktivit se Rotary club věnuje práci s mládeží. Organizuje už od roku 2002 letní kempy pro mladé z celého světa a stejně tak vysílá chlapce a děvčata z Klatovska na různé letní dvoutýdenní pobyty do zajímavých míst, počínaje Taiwanem, přes Egypt, Norsko, Francii až po Rakousko. Od roku 2016 začal Rotary club Klatovy delegovat klatovské studenty na dlouhodobé roční pobyty, opět po celém světě, hlavně do USA, na Taiwan či do Kolumbie.

