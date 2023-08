Potíže ale na sebe nenechaly dlouho čekat. Ženich si vybral i poměrně drahé jídlo, kdy k večeři pro všechny hosty chtěl hovězí steak, a to měli raut i oběd. Kalkulace pouze jídla byla 125 000 Kč, a tak chtěl provozovatel další zálohu. „To se při konečné kalkulaci za jídlo dělá a na konci se může pak řešit už jen částka za nápoje. Zavolal jsem ženichovi se slovy, aby připravil další zálohu a že srovnáme jídlo. Po deseti dnech se ozval a řekl, že mu nepřišla úhrada za nějakou z faktur a nemá peníze, protože musel nakoupit materiál, a v tu chvíli jsem začal mít obavy. No do dne svatby jsem neviděl další část zálohy, ale vše nakoupeno a domluveno, a tak jsme svatbu udělali. Na stoly šel tvrdý, a ne levný alkohol a tak dále. Svatba byla za nějakých 195 tisíc korun, a když jsme se druhý den z důvodu vyúčtování sešli, začal na mne pán zkoušet něco o druhém dni a tak dále. Konečná částka vznikla 150 tisíc Kč,“ vyčíslil Prener, který dosud neviděl ani korunu. „Řekl jsem do středy 9. srpna ať donese alespoň polovinu, ale od toho dne se mnou nikdo nekomunikuje a na zprávy neodpovídá. Postupovat dále budu muset nejspíše přes právníka a částku začít soudně vymáhat. Raději bych to řešil bez jakýchkoliv komplikací, a proto pokud to čte ženich, bych se rozumně chtěl naposledy domluvit a vidět do 23. srpna celou částku, pokud se tak nestane, začnu vše řešit právní formou,“ dodal Prener.

Stejně je na tom bohužel i Veronika Mundlová Brejchová, která se starala o přípravu a výzdobu svatby. Ani ta dosud nedostala zaplaceno za své služby. „S Antonem P. jsem komunikovala telefonicky, nějaká přání ohledně výzdoby předal sám na schůzce s panem Prenerem. Před svatbou jsme si vše potvrdili a na svatbu bylo vše připraveno. V sobotu si ženich výzdobu neskutečně chválil. Dne 7. srpna jsem ho kontaktovala a zaslala mu fakturu na jeho jméno. Po týdnu, kdy faktura stále nebyla uhrazena, psal, že potřebuje více času. Čas dostal do středy 16. srpna, ale bohužel ani po upozornění, že dnes je poslední den pro zaplacení faktury po splatnosti, se stále nemá k platbě. Jeho chování mne velmi mrzí a opravdu jsem zklamaná z jeho jednání,“ uvedla žena, která si nebrala předem ani zálohu, jelikož se s něčím takovým předtím nesetkala.

„Zálohu si beru jen u větších svateb a hlavně pokud také platím květiny. Bohužel se kolikrát situace ohledně výzdoby mění, tak mohu konečnou částku říci až po svatbě. Pan Anton P. mne oslovil pár týdnů před svatbou v nabité svatební sezóně a komunikoval jen telefonicky. Nemám důvod lidem nevěřit, že by za služby neplatili. Bohužel, po této zkušenosti budu nejspíše brát alespoň 75 procent částky předem. Je mi líto, že se toto nečestné jednání dotkne slušných lidi,“ dodala Mundlová Brejchová.

Ženich Anton P., který je podnikatelem, přísahá, že o peníze nepřijdou. „Moc mě tahle situace mrzí. Bohužel čekám, až mi jedna firma zaplatí faktury, abych já jim mohl zaplatit. Do týdne zaplatím paní a do dvou tří týdnů restauraci. Nejsem blbec, abych jim nezaplatil, nechci si kazit pověst, mrzí mě, že k tomu takhle došlo,“ řekl Deníku.