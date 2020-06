Všichni, kdo nehodu viděli, si představovali to nejhorší, vůz byl po nehodě zmačkaný jako papír. Nebylo to první neštěstí, které Kubaleho potkalo.

„Pamatuji si, jak auto hasičů přijíždělo a pak už jen ránu a víc nic. K sobě jsem přišel až v nemocnici v Plzni,“ řekl Kubale.

Na místo pro něj musel přiletět vrtulník, měl mnohočetná zranění, se kterými se nyní zotavuje a ještě dlouho bude. „Měl jsem otřes mozku, mám zlomeno osm žeber, poškozené plíce, nafouklé srdce, zlomenou ruku, naražené klouby a mnoho dalšího. Hlavní ale je, že můžu chodit. Se vším ostatním se budu muset poprat, hlavně že jsem přežil a neskončil na vozíku. Všechno hodně bolí, především ta žebra,“ popsal zranění řidič.

Dá se říci, že v posledních deseti letech se mu lepí smůla na paty. On se přesto nezdává a stále je plný optimismu, který by mu mohl kdekdo závidět. Vše začalo rozvodem, pak mu před třemi lety shořel dům, který stále plánuje opravit, a nyní v souvislosti s požárem málem přišel o život při nehodě. „Už jsem doma z nemocnice. Čeká mě ještě hodně práce a rehabilitací, ale zvládnu to. Musím,“ uzavřel Kubale.

Nehodu, při které byl vážně zraněn, policie stále vyšetřuje. Dokonce žádala i svědky, aby poskytli případný záznam nehody.