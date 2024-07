„Pochopitelně došlo ke zhoršení komfortu klientů s ohledem na delší docházkovou vzdálenost. Vzhledem k opatřením, která Pošta přijala, se ale nezhoršilo časové odbavení na hlavní poště. Z mého pohledu bylo velmi důležité pro obyvatele města zachování některých služeb v ulici Maxima Gorkého,“ okomentoval stav starosta Klatov Rudolf Salvetr.

V Podhůrčí tak po poště zůstala opuštěná budova, která je v majetku České pošty, v Lubech se chystá dražba. „Co se týká nebytového prostoru v Lubech, kde jsme jen spoluvlastníkem budovy, zastupitelstvo rozhodlo o jeho prodeji v dražbě. Poprvé se to nepovedlo a dražba se tudíž bude opakovat,“ informoval starosta.

Se zrušením jedné ze dvou poboček se museli popasovat i lidé v Sušici, kde přišli o pobočku v Pravdově ulici. I když byl proti jejímu zrušení starosta Petr Mottl, zachránit se ji nepodařilo.

Dle mluvčího Českého pošty se zvýšil počet klientů v Klatovech, v Sušici naopak poklesl. „Na pobočce Sušice 1 je kratší průměrná čekací doba, vloni to bylo 2:47 min. a nyní 2:29 min. U této pobočky evidujeme v květnu 2023 celkem 7 307 klientů, což je o 184 méně než před rokem. U pobočky Klatovy 1 v meziročním srovnání přibylo klientů o 554 na současných 12 209 a také se prodloužila průměrná čekací doba. U pošty Klatovy 1 evidujeme nárůst průměrné doby obsluhy o 00:27 min, což má vliv i na průměrnou dobu čekání. Klienti v rámci jedné návštěvy pošty vyřizují více požadavků, složitější operace, které jsou časově náročnější na obsluhu,“ vyčíslil Vitík s tím, že všem klientům doporučují, aby využili možnosti se na pobočky s vyvolávacím systémem předem objednat na konkrétní čas.

A jak to vidí obyvatelé? „Já na poštu chodím minimálně, ale nedá se říct, jestli je to tam horší nebo lepší. Někdy tam přijdu a nikdo tam není a pak přijdu jindy a je tam fronta. Asi záleží na čase i datumu, ale že by tam bylo nějak narváno pořád, to se říct nedá. Já se snažím co nejvíce využívat jiné způsoby vyřizování než chodit na poštu, ale někdy je to nutné,“ řekla Klatovanka Barbora Dolejší.

Tam, kde je potřeba, je využívána také mobilní pošta. Ta dozná změn a nabídne další služby. „Mobilní pošty Česká pošta využívá už od roku 2020. Primární úkoly těchto provozoven byly dva. Zajistit základní poštovní přepážkové služby v obcích, kde není kamenná pobočka, a vykrýt výpadek poštovních služeb při mimořádných situacích. V současné době Česká pošta testuje od 6. května další nové využití potenciálu mobilních pošt, a to v obcích, kde sice kamenná pobočka existuje, ale vzhledem například ke zkráceným úvazkům, dovoleným nebo případné nemoci jsou poštovní služby poskytovány jen na základní úrovni,“ informoval Vitík.

Jedna mobilní pošta dokáže obsloužit během týdne až tři lokality. Pilotní provoz bude trvat tři měsíce. Mobilní pošta poskytuje nejen základní poštovní služby, ale v budoucnu nabídne i flexibilnější pracovní dobu nebo širší nabídku služeb, než nabízejí na menších obcích stávající kamenné pobočky. Do budoucna chce Česká pošta mobilní poštu vybavit i službami Czech POINTu, který dnes na kamenných pobočkách na menších obcích k dispozici není.