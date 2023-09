Na přelomu září a října 2023 tomu bude 85 let od záboru pohraničí na základě dohody uzavřené na mnichovské konferenci, které se zúčastnili zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie.

Rok 1938 na Klatovsku. | Foto: se svolením Jana Jiráka

Klatovské muzeum připravilo výstavu s prostým názvem „1938“, kde jsou připomenuty osudy lidí z regionu v dramatických časech jara a léta 1938, a to, jak se zábor dotkl Klatovska.

„Představitelé československé vlády a armády v polovině 30. let 20. století očekávali, že se vztahy se sousedním Německem mohou vyhrotit. Zvláště po obsazení demilitarizovaného Porýní oddíly obnovené německé armády na počátku března 1936 se věci daly do pohybu. V květnu téhož roku byl přijat zákon č. 131/1936 Sb. známý jako „Zákon na ochranu republiky“. Československo se začalo v maximálním možném tempu připravovat na očekávaný válečný střet s nacistickým Německem. Klatovska se ona opatření dotkla poměrně citelně. Již od roku 1936 se začala plánovat výstavba stálého opevnění na hranicích. Původně se počítalo s vybudování několika uzávěr složených z těžkého opevnění v místech Šumavy a Českého lesa, kudy se předpokládal útok německé armády,“ uvedl historik Jan Jirák z klatovského muzea.

Nevlastní syn ho měl raději než vlastní mámu. Muž ho opakovaně pohlavně zneužil

Aby stát zvládl co nejrychleji vybudovat pevnostní systém a zároveň podpořil vlasteneckého ducha národa, byla souběžně s plánováním opevnění vyhlášena Půjčka obrany státu, tedy forma státních dluhopisů, z jejíhož výnosu by se pevnosti alespoň z části zaplatily. Na počátku června 1936 vzniklo Ženijní stavební velitelství IX Domažlice, které pod velením kapitána ženijního vojska Zdeňka Hlavsy vytipovalo v terénu vhodná místa pro situování samostatných těžkých pěchotních srubů. Na Klatovsku mělo podle prvotních plánů tohoto útvaru vzniknout v okolí Nýrska šest objektů těžkého opevnění, kolem sousedních Všerub dalších devět. Záhy se ale ukázalo, že výstavba těžkého opevnění je příliš časově a finančně náročná. Proto byla činnost Ženijního velitelství IX v Domažlicích v terénu k 1. listopadu 1936 dočasně přerušena. Odborníci na fortifikaci přišli s výrazně jednodušším, ale hlavně levnějším způsobem opevnění hranice. „Na základě nové strategie, která nesla krycí označení lehký objekt vz. 36, začaly vznikat uzávěry komunikací v podobě několika betonových kulometných postavení na mnoha místech republiky. Klatovska se dotkl úsek s krycím označením VIII.b Staňkov-jih, který tvořilo celkem 37 pevnůstek. Zakázku na jeho výstavbu vyhrála stavební firma Jenč-Hladeček-Kroft z Plzně. Do našeho regionu přicházel úsek v prostoru obcí Křenice a Biřkov a končil mezi Stropčicemi a Vlčím. O rok později přišli ženijní odborníci s vylepšenou podobou lehkého opevnění, tzv. LO vz. 37. Linie těchto „řopíků“ protkaly Klatovsko výrazněji,“ popsal Jirák.

Postupně se v letech 1937 a 1938 vystavělo několik desítek pevnůstek v úsecích s krycími názvy E-25 Merklín, E-26 Klatovy, E-35 Klatovy-jih, E-28 Velhartice, H-40 Sušice, č. 175 Ježovy, č. 176 Dolany, č. 178 Velhartice a č. 199 Loučová. Zbytky pevnůstek lze dodnes v krajině objevit. Kromě bunkrů vzniklo v našem regionu i několik kasáren pro vojsko pevnosti střežící či následně obsazující. Nová kasárna byla vystavěna v Biřkově, Klatovech nebo Srubech u Špičáku. Zesílení vojenské přítomnosti na Klatovsku poznali občané regionu již těsně před přijetím obranných opatření. V září 1935 přibyl do nových klatovských kasáren III. prapor pěšího pluku 35 „Foglino“ z Plzně, aby doplnil místní Dragounský pluk 4 „Antonína Švehly“. V březnu 1938 se do Klatov z Plzně přesunul fakticky celý zbytek pěšího pluku.

Mlékárna v Klatovech vyrábí již sto let a plánuje se její další rozšiřování

Do boje proti rozpínajícímu se německému nacionálnímu socialismu se na Klatovsku zapojili i mnozí občané ČSR německé národnosti, dnes často téměř zapomenutí. Mezi zapřisáhlé antinacisty patřili například členové Německé sociálně-demokratické strany dělnické v ČSR (DSAP). Mnoho členů této parlamentní strany meziválečné ČSR žilo v Nýrsku a aktivně se zapojilo již od roku 1933 do podpory odpůrců nacismu, kteří ze sousedního Německa prchali za záchranou svého života do Československa, často právě přes Nýrsko. V Nýrsku dokonce zorganizovali oddíl tzv. Rote Wehr, který se stal na podzim 1938 protivníkem nacistických Freikorps.

„Československo se mobilizacemi v květnu, ale hlavně v září 1938, přichystalo na obranu proti nacistickému nebezpečí a očekávalo boj. Drtivá většina obyvatelstva spoléhala na pomoc spojenců, s nimiž měla republika podepsány smlouvy o vojenské pomoci. Po norimberském projevu Adolfa Hitlera se rozpoutala v pohraničí vlna teroristických útoků na symboly Československa. Na Klatovsku se například v otevřené bojiště proměnilo město Železná Ruda. Poslední dny měsíce září a první říjnové roku 1938 přinesly zlom a odstoupení často velmi diskutabilních území Německu,“ připomněl Jirák.

Festival Finále zahájí v Plzni film Úsvit s Eliškou Křenkovou v hlavní roli

Příběhy českých vlastenců, kteří v dramatických dnech přišli o život, přibližuje výstava v muzeu. Jsou v ní připomenuty i osudy opomíjených německých antinacistů z regionu. I ti zaplatili za obranu Československa cenu nejvyšší.

Přednášky a exkurze

Klatovské muzeum připravilo na pátek 15. a sobotu 16. září cyklus přednášek, které přiblíží historický vývoj česko-německých vztahů od 6. století před naším letopočtem do poloviny 20. století. „Přední historici z univerzit, muzeí a archivů přednesou často neznámá fakta z historického vývoje obou národů, které se dotknou často i dodnes ožehavých témat moderních dějin. Podrobný program s přehledem jednotlivých přednášek je na webových stránkách Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. V neděli 17. září se uskuteční výlet na místa spojená s bojem a obětmi obránců Československa do okolí Klatov. U pomníčků a hrobů padlých vzpomeneme jejich hrdinství. Odjezd autobusu je v 9.00 hodin z parkoviště u hradeb v Jiráskově ulici. Pro omezený počet sedadel v autobusu je nutné si telefonicky zarezervovat místo na čísle 602 834 381,“ pozval historik.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech připravuje do konce roku 2023, kdy výstava „1938“ skončí, ještě několik dalších akcí k připomenutí 85. výročí záboru. Více najdete na stránkách muzea.