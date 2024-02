Novou, naprosto unikátní pomoc nabídne rodinám s handicapovanými dětmi projekt Homesharing. Jeho autorem je Místní akční skupina Pošumaví, která ho jako jediná nabízí v Plzeňském kraji.

Stela Myslivcová s maminkou, která chce využívat homesharing. | Foto: se svolením Pavla Pechouška

Homesharing je zjednodušeně řečeno odlehčovací služba, originálním způsobem řešená sdílená péče o handicapované dítě, kdy na jedné straně je rodina s nemocným dítětem a na straně druhé tzv. hostitelská rodina. Ta pomůže s péčí o dítě tím, že si ho pravidelně bere k sobě domů a po domluvenou dobu se stará o svěřené dítě. „Pro hostitele jde o příležitost posílit schopnost empatie, tolerance, zažít pocit prospěšnosti a obohacení svého života,“ uvedla koordinátorka homesharingu Jana Javorská.

Hostitelem se může stát kdokoliv, kdo má chuť a čas věnovat svůj čas druhým, jednotlivec i rodina. V rámci přípravy projdou postupně vstupními pohovory, vzděláváním a podporou zaštiťující organizace. Cílovou skupinou této služby jsou děti s mentálním či kombinovaným handicapem od 3 do 15 let věku. Sdílenou péčí děti získávají životní zkušenosti v novém prostředí, novou síť vztahů a vlastní svět bez rodičů. Pro jejich rodiče znamená homesharing možnost odpočinout si od náročné každodenní péče, zařídit si běžné věci, uvědomit si, že na to nejsou sami.

Klatovská nemocnice slaví 110 let, její výstavba tehdy stála dva miliony korun

Šestatřicetileté Janě z Klatov, která se chce přidat do projektu Homesharing, pomáhá matka i tchyně, občas využívá chůvu. Někdy potřebuje čas pro sebe nebo pro sebe a svého manžela. Dávno si uvědomili, že spolu neběží sprint, ale maraton. Proto potřebují být občas sami, jinak by vyhořeli. „Musíme vědět, kdy přidat a kdy ubrat. My nemáme jen Stelču, ale ještě další dvě zdravé děti. Navíc plnohodnotný vztah s manželem, který se občas dostává na vedlejší kolej. Společný čas je nutný, abych nezůstala sama, což jsem u jiných maminek v lázních viděla. Jejich partneři to prostě nedali. Podle statistik to 8 z 10 tatínků nezvládne,“ řekla maminka.

Homesharing umožňuje dítěti zažít odlišné rodinné prostředí, tím zvyšuje jeho přizpůsobivost a připravuje ho na proces delšího odloučení od primární rodiny.

Masopustní veselí si užili i senioři v Janovicích nad Úhlavou

MAS Pošumaví je aktuálně jediným regionem v Plzeňském kraji, kde homesharing funguje. Úspěšnou historii a rozvinutou síť má v jiných městech po celé České republice.

„Rodiče dětí s mentálním či kombinovaným postižením čelí podle vědeckých studií vysoké míře stresu. Velmi často totiž nemají k péči o své dítě žádnou podporu nebo jen minimální. Proto i jedno odpoledne týdně, které mohou využít sami pro sebe či pro zbylé členy rodiny, má pro ně cenu zlata. A přesně to jim Homesharing může dát,“ vysvětlila Javorská.

Hostitel nenabízí odbornou péči, ale vztah podobný vztahům v rodině, mezi přáteli. Hostitelství není brigáda, hostitelé nedostávají plat. Na svou roli je hostitel dobře připraven, prochází pečlivou přípravou zajištěnou lektory. Hostitel poskytuje hostitelství mimo domácnost dítěte a mimo prostory instituce. Když jde dítě k hostiteli, je to jako by šlo na návštěvu ke kamarádovi.