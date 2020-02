O bydlení přišli náhle a od té doby nemohou nic sehnat, žena skončila v azylové domě i s většinou dětí. Situaci řeší o to intenzivněji, že mají osmé dítě na cestě.

„Před necelými třemi roky jsem potkal přítelkyni Janu. Už tehdy mi bylo líto dětí, na které se jejich tátové vykašlali. Měla jich celkem sedm, kdy já jsem se posledního ujal jako táta, protože v době našeho seznámení byla těhotná. Žili jsme v Nalžovských Horách v jedné bytovce soukromého vlastníka, který se dostal do nějakých problémů a my jsme se museli vystěhovat,“ popsal začátek problémů zoufalý muž.

MUSELA DO „AZYLÁKU“

Došlo to tak daleko, že přítelkyně Jana musela jít s šesti dětmi do azylového domu ve Veselíčku u Písku a nejmladší dcera bydlí s otcem u jeho matky v Nalžovských Horách. Najít bydlení je pro něj o to důležitější, že v polovině března očekávají narození osmého dítěte a chtějí bydlet společně jako rodina. „Nechci, aby Jana porodila v azylovém domě, abychom od sebe byli tak daleko,“ poznamenal smutně Brejcha. Navíc ani pobyt v azylovém domě není nekonečný, i když existují výjimky, kdy se dá prodlužovat.

S hledáním ubytování jim pomáhají všichni příbuzní, ale vždy narazí buď kvůli finanční stránce nebo počtu dětí. „Mnohde chtějí opravdu velké kauce předem, což si nemůžeme dovolit. Někde to počítají i za osobu. Častokrát jsem se setkal i s tím, že mě odmítli kvůli počtu členů v rodině,“ svěřil se muž s tím, že budou rádi za jakoukoliv nabídku, která bude finančně únosná. „Byli bychom vděční, kdyby nám někdo pomohl a nabídl nějaké ubytování. Dokáži si ledacos opravit. Budeme rádi ať už za starší rodinný domek nebo byt. Jen abychom to dokázali finančně zvládnout,“ dodal Brejcha s tím, že ho trápí, že děti jsou v azylovém domě.

Dětem je od tří do sedmnácti let.