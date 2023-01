"Na základě výzvy Policie ČR prosíme o maximální možný dohled nad vašimi dětmi po skončení vyučování. V Janovicích a blízkém okolí se pohybuje bílá dodávka a zaměřuje se na malé děti, zejména dívky. Už dříve bylo toto vozidlo hledáno v souvislosti se závažným trestným činem. Žáci budou třídními učiteli poučeni o tom, že nemají nikde chodit sami, a mají se držet ve větších skupinkách. V případě nebezpečí je nutné volat linku 158. Pokud to bude jen trochu možné, doprovázejte prosím své děti ze školy a z odpoledních kroužků nebo se domluvte s ostatními rodiči. Je to v tuto chvíli bohužel jediná cesta, jak zabránit neštěstí," vyzvala ředitelka Masarykovy základní školy v Janovicích nad Úhlavou Klára Marušková.

Po bílé dodávce pátrá policie a hledá svědky, kteří by ji viděli. "Dnes krátce po poledni se zatím nezjištěný řidič s vozidlem bílé barvy pohyboval za procházející dívkou, která se vracela z vyučování. Policisté hledají řidiče a svědky. Obdobný případ byl zaznamenán počátkem měsíce prosince loňského roku. Případem se policisté intenzivně zabývají," sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté žádají případné svědky, kteří se pohybovali v místě kruhového objezdu směrem na Strážov v době od 12.15 do 12.30 hodin, aby poskytli informace na telefonní číslo 974 334 741, případně na linku Policie ČR číslo 158.

Doporučení Policie ČR, dítě a neznámé osoby - zásady:

Od cizích osob dodržovat bezpečný odstup.

Nesedat do motorového vozidla s neznámou osobou.

S cizí osobou nikam nechodit.

Při cestě do školy nebo ze školy chodit bezpečnou cestou.

Při chůzi se vyhýbat opuštěným místům.

Nikomu neříkat adresu bydliště ani podrobnosti o rodině.

Při setkání s podezřelou osobou se dostat co nejrychleji z místa, utéci mezi více lidí a zavolat na linku 158.

Pokud by se dítě setkalo s nabídkami od cizích osob, neprodleně informujte Policii ČR.