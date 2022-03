Téměř o pět korun klesla cena nafty na čerpacích stanicích Benzina. Ještě 9. března tam prodávali litr za 52,30 Kč a nyní tam za něj zaplatíte 47,50 Kč. O tři koruny je rozdíl u Naturalu 95, zde cena spadla z 47,90 Kč na 44,90 Kč. „Je hrozné, jak ceny najednou klesly. Vypadá to, jako kdyby nás zkoušeli, co vydržíme. Kdyby lidé nezačali křičet, tak kdo ví, kam až by ceny šponovali. I takhle jsou ty ceny vysoké, ale už je to o něco snesitelnější, než před týdnem, kdy byly přes padesát korun,“ řekl Pavel Kratochvíl z Klatov.

Benzina je ale stále jednou z těch dražších, rozdíly jsou oproti jiným čerpacím stanicím i o dvě koruny na litr. Levněji natankujete například na Shell, kde Diesel stojí 45,90 Kč/l a Natural 95 pak 43,90Kč/l. Ještě levněji je pak na Robin Oil například v Klatovech, v Dlouhé Vsi či v Běšinech, kde za litr nafty počítají 45,80 Kč a za Natural 95 – 43,80 Kč. Pokud si zajedete do Kolince na čerpací stanici Euro Oil, tak za Diesel zaplatíte 44,90 Kč/l a za Natural 95 dokonce 42,50 Kč/l.

S Emilem Kintzlem se lyžaři loučili i na jeho oblíbené sjezdovce

Lidé doufají, že se ale trend se zdražováním nevrátí, uvítali by spíše opak. „Bylo to docela krušné, když se benzin zdražil. Teď je to sice o něco lepší, ale musíme se modlit, aby se to zase nevrátilo, situace všude kolem je šílená. Naopak by to chtělo ještě zlevnit na původní ceny a ne to vyšponovat nad padesát korun a pak slavit, že se zlevnilo na pětačtyřicet, když ještě nedávno jsme platili pod čtyřicet. Je to dost brutální, jak se vše rychle zdražuje, ale my bereme výplaty stejné,“ postěžovala si řidička z Klatov Martina Vávrová.