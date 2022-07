Jde o vícekolejný přejezd, který se i kvůli jeho stavu přejíždí déle, než je běžné. Jedna z posledních příhod se na přejezdu stala na konci června, kdy závory spadly na kamion. S jejich zvednutím pomáhali ostatní řidiči. „Mohlo to skončit fatálně. Moje rychlá reakce spolu s reakcí mladého muže, s nímž jsme vystoupili z aut a pomohli tu těžkou závoru nejdřív ve dvou a pak ve třech odstranit, tomu naštěstí zabránila. Díky i všem dalším řidičům, kteří neváhali a zapojili se také. Prosím, ať s tím někdo něco dělá. Ta signální světla za slunce jsou špatně vidět, navíc to ani necinká,“ uvedla řidička Markéta Slaninová, která není jedinou s podobnými zkušenostmi.

„Též mám špatnou zkušenost, světla nejsou vůbec vidět a já projela na poslední chvíli před padající závorou. To se fakt čeká, až se něco stane? Jezdím v autě se dvěma malými dětmi, nechci ani domýšlet, co by se mohlo stát,“ okomentovala situaci další řidička.

Správa železnic sice nechystá v nejbližší době úplnou rekonstrukci, ale dílčí kroky plánuje. „Jde o starý vícekolejný přejezd s mechanickými závorami, který je ovládaný ze závorářského stanoviště vedle přejezdu. Před samotným sklopením závor je spuštěna výstraha a sklápění závor kontroluje závorář, tak, aby nikoho neuzavřel mezi závorami. Vyměnili jsme paraboly ve světelném zařízení, takže už jsou dobře vidět a přibude ještě zvuková výstraha,” sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Naprostá katastrofa, hodnotí lidé i radnice uzavírku hlavního tahu

Celková rekonstrukce železničního přejezdu je součástí připravované investiční akce Revitalizace trati Horažďovice předměstí – Sušice, která je v plánu v roce 2027. „Modernizaci přejezdu jde udělat pouze dohromady s modernizací stanice Sušice,“ dodala Pistoriusová.

Nebezpečné přejezdy v Klatovech se dočkaly oprav letos. Modernizovány jsou v současné době přejezdy u Mlékárny a u Správy a údržby silnic, kde se stalo několik tragických nehod. Doteď tam byla jen světelná signalizace, nyní tam byly instalovány i závory. Opraven bude i přejezd ve Voříškově ulici.