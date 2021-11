Řidičům na Klatovsku se postupně ulevuje, jelikož končí uzavírky, které mnohde potrápily, postupně končí. Příští rok se ale mají na co „těšit“, jen Klatovy čekají tři velké akce.

Most ve Lhovicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Jednou z oprav, která budila v obci mezi obyvateli i řidiči emoce, byla rekonstrukce mostu ve Lhovicích. Ten už je nyní dokončen a lidé tak z jednoho konce obce na druhý nemusí jezdit po objízdné trase přes Borovy. „Byly to trochu náročnější měsíce, ale už je to konečně za námi. Bylo to nepříjemné jako každá oprava, kvůli které musí být delší objížďka. Tady to bylo o to složitější, že se nedalo ani přejet obec, protože tady jiná propojovací komunikace není. Pokud si to lidé zkracovali, kde neměli, tak to pobouřilo některé obyvatele, takže to trochu narušilo vztahy v obci, ale snad se to brzo srovná,“ řekl jeden z obyvatel obce.