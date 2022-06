V pondělí začnou stavební práce na silnici I/22, a to v úseku od Bukováku k Zavlekovu. Tento směr je navíc využíván jako objízdná trasa pro nákladní dopravu směřující do Sušice, jelikož stále trvá uzavírka Brodu kvůli výstavbě obchvatu, k níž navíc přibyla uzavírka v Kolinci kvůli rekonstrukci průtahu. „Jde o opravu zhruba 1,3 kilometru dlouhého úseku komunikace, který začíná za křižovatkou silnice I/22 se silnicí III/18711 na Plánici a končí u dopravní značky na vjezdu do obce Zavlekov. Během stavebních prací dojde k obnově asfaltového souvrství vozovky. Dále budou upraveny a rozšířeny krajnice, pročištěny příkopy, opraveny hospodářské sjezdy a obnoveno vodorovné dopravní značení,“ sdělil za ŘSD Adam Koloušek.