S opravami komunikací a dopravními komplikacemi budou muset počítat řidiči i během léta, dotknou se i návštěvníků Šumavy, kam míří každoročně tisíce lidí.

Rekonstrukce průtahu v Kolinci. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Část prázdnin stále potrvá omezení ve směru na Horažďovice, kde Ředitelství silnic a dálnic dělá kompletní rekonstrukci průtahu obcí Kocourov. „Jde o rekonstrukci vrstev vozovky a její šířkové sjednocení. Vzniknou nové chodníky, vždy alespoň na jedné straně vozovky, a také proběhne výstavba ochranného ostrůvku, který zajistí větší bezpečnost při přecházení hlavní komunikace. Dále dojde k úpravě autobusových zálivů a odvodnění komunikace,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek s tím, že hotovo by mělo být zhruba v polovině července. V tomto místě nejde o úplnou uzavírku, jezdí se kyvadlově jedním pruhem.

Zdroj: DeníkS dlouhodobou větší uzavírkou se potýkají řidiči v Kolinci, kde se již od minulého roku opravuje průtah, kde největší změnou bude kruhový objezd ve středu městyse. Od 1. července tam však ještě přitvrdí a uzavřen bude i výjezd na Sušici. Pro cestující na Šumavu či do Sušice se doporučuje vybrat zcela jinou trasu a Kolinci se vyhnout. „Hotovo by mělo být do začátku listopadu,“ sdělil starosta městyse Pavel Princ.

Omezení čeká na řidiče i na samotné Šumavě, a to v Železné Rudě. Tam se od poloviny června opravuje další část průtahu. Nyní jde o úsek od kruhového objezdu k odbočce do tř. 1. máje. Hlavním investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic a hotovo bude do poloviny září. Objízdná trasa povede směrem od Špičáku přes tř. 1. máje, v opačném směru pak z odbočky do ulice Belvederská a dále přes Adolfa Kašpara a Šumavskou.

Součástí rekonstrukce bude vedle výměny povrchu vozovky a výstavby chodníků a míst na přecházení také výměna vodovodu, plynovodu, elektrického vedení, vedení sdělovacích kabelů, částečná sanace kanalizačních řadů a výměna veřejného osvětlení. „Jde o zcela zásadní projekt, který znovu skokově zlepší naši společnou kvalitu života a bezpečnost všech pěších, kteří se pohybují v okolí Klatovské ulice, především samozřejmě dětí. Konečně se mimo jiné zbavíme té nebezpečné ostudy, že u takto zásadní komunikace chybí chodníky a bezpečná místa pro přecházení,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Na letošní první úsek budou navazovat ještě dva další. Pokračovat se bude na jaře příštího roku v úseku mezi městským úřadem a Rezidencí Klostermann a jako poslední přijde na řadu úsek od Klostermannova náměstí k železničnímu přejezdu.

Největší stavbou na Klatovsku, která bude pokračovat i během léta, je výstavba obchvatu města Klatov, jejíž součástí jsou v některých místech dopravní omezení či uzavírky. Stejně tak je tomu ve směru na Plzeň, kde se staví obchvat Horní Lukavice.

S četnými uzavírkami se ale řidiči setkají i přímo v Plzni. Mezi větší patří uzavírka v Plzenecké ulici, od Slovanské až za křižovatku s Houškovou, kde už nyní probíhá první etapa výměny vodovodního a kanalizačního potrubí s pokládkou nového povrchu a instalací nového veřejného osvětlení. Práce by zde měly skončit v červenci. Následovat bude druhá etapa úseku mezi Houškovou a Koterovskou, s termínem dokončení na konci listopadu. „Při úpravách budou zachována všechna napojení vjezdů do nemovitostí a křížení se stávajícími komunikacemi, parkovací pruhy zůstanou také zachovány,“ slibuje Milan Archman ze Správy veřejného statku města Plzně. Při obou etapách však nebude možný průjezd opravovanou částí Plzenecké ulice, včetně křižovatek ulic, které protíná. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi.

S rekonstrukcí vozovek se řidiči setkají také v ulicích Písecká a Jasmínová. Zásadní omezení je spojené s opravovaným mostem Milénia, přivádějícím dopravu k vytížené křižovatce Belánka. Práce by měly skončit až v září a i zde by měli řidiči počítat s dopravním omezením, protože během opravy bude doprava svedena vždy do jednoho pruhu.

V Nezvěsticích na jižním Plzeňsku byla zahájena oprava silnice I/19 už v minulém roce a potrvá i celý tento rok. Průjezd zde umožňuje kyvadlová doprava. Zcela dokončené budou práce až v průběhu příštího roku, kdy bude na příjezdu do Nezvěstic od Plzně vybudován nový kruhový objezd.

S pracovníky na silnici se také můžete potkat na komunikaci I/27 na 2,4 kilometru dlouhém úseku mezi obcemi Rybnice a Kaznějov. Tam by měly práce trvat až do konce srpna.