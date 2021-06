Přímo před hlavním vchodem Klatovské nemocnice srazila v úterý 76letou seniorku sanitka.

„Řidič z Klatovska naložil 95letou pacientku a když s ní couval, narazil do procházející ženy. Ta upadla a utrpěla několik zlomenin, s nimiž musela být hospitalizována,“ popsal zdroj obeznámený s případem. Nehodou se již zabývá policie, která ve věci zahájila úkony pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud by byla řidiči prokázána vina, mohl by být odsouzen až ke čtyřem letům vězení.