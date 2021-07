Odborníci v současnosti pracují v presbytáři. Původní fresky jsou překryté dvěma přemalbami, které je potřeba odstranit. Restaurátoři musejí postupovat velmi opatrně. Nejdříve na vybrané místo dají dvě vrstvy tenkého japonského papíru o velikosti 30 na 20 centimetrů a namočí ho. Na něj pak aplikují speciální zábal. „Ten nechám asi dvacet minut působit. Potom ho ručně sejmu a jemně obmývám už jen vodou, aby se přemalby dostaly pryč,“ vysvětlil jeden z restaurátorů David Hrabálek, který zároveň působí na Akademii výtvarných umění v Praze.

Uvedeným způsobem zvládl za dva dny odkrýt část původní fresky, konkrétně se jedná o výjev uvedení Panny Marie do chrámu, na ploše asi čtyř metrů čtverečních. „Jde to poměrně rychle,“ pochvaloval si. V některých případech se musí nástěnná malba ještě zafixovat, pak teprve následují retuše.

Při práci narážejí odborníci na nejedno překvapení. „Stává se, že přemalba se výrazně liší od originálu, ať už mluvíme o barvách, nebo třeba zřasení šatu,“ nastínil Hrabálek a vzápětí zmínil jednu zajímavost, s níž se právě v Domažlicích setkal. V kostele totiž coby restaurátor působí už od roku 2017. „Postava zobrazující Ameriku, která je na klenbě, vypadala úplně jinak než originál z osmnáctého století. Ten byl špatně vidět, a tak autor, což byl mimochodem špatný malíř, jeho podobu jen odhadoval,“ řekl. Až dodělají fresku uvedení Panny Marie do chrámu, čeká je poslední část – iluzorní oltář. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Arciděkanský kostel v Domažlicích patří podle plzeňského architekta Jana Soukupa k významným církevním památkám v kraji. Za návrhem přeměny gotického chrámu na barokní stavbu údajně stojí Kilián Ignác Dientzenhofer. „Malíř Lux byl do Domažlic pozván už ve vyšším věku, zhruba kolem šedesáti let. Fresky, které on a žáci z jeho dílny vytvořili, jsou poměrně rozsáhlé,“ zhodnotil architekt.