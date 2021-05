Stoly na zahrádkách s potřebnými rozestupy mají restauratéři v Klatovech na svých terasách připravené. Bohužel zatím zejí prázdnotou, na posedávání je zima i deštivo.

Restaurace v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Mělo se otevřít už před víkendem, to by už nějací lidé přišli. Teď je zima a prší, to na oběd na zahrádku nikdo nepřijde. Naštěstí u nás jede i okénko a rozvozy. Jinak jsme se ale samozřejmě těšili, že už se konečně začíná rozvolňovat. Ještě otevřít i vnitřek a už budeme spokojení. I když přes léto pak pofrčí hlavně terasa, ale nyní by se vnitřek určitě hodil více," řekl majitel Pizzerie Piccolo v Klatovech na náměstí Tomáš Popper.