Na návrat k vyučování se musely školy připravit. „Naše práce začala tím, že jsme kontaktovali rodiče, aby se nám žáci přihlásili, abychom věděli, kdo nám dnes do školy přijde. Pak jsme museli připravit desinfekční prostředky a vše zorganizovat, aby se nám moc děti nepotkávaly, vyučující se prostřídali. Nyní uvidíme, jak vše bude fungovat a případně budeme detaily ještě dolaďovat,“ řekla ředitelka Masarykovy základní školy v Klatovech Emílie Salvetrová.

V pondělí tam usedli do lavic jen žáci devátých tříd. Z těch, které čekají přijímací zkoušky, přišli téměř všichni, nepřihlásili se jen čtyři. Vyučují se tak nyní ve dvou skupinách.

PRVNÍ STUPEŇ BUDE NÁROČNĚJŠÍ

Ředitelka uznává, že mnohem náročnější vzhledem k organizaci bude nástup prvního stupně. „Zatím není jasné, zda zůstanou v platnosti všechny podmínky, které jsou v manuálu, vzhledem k rozvolňování. Takže se zatím jen připravujeme. Naším záměrem je, aby v dopoledních hodinách vyučovali skutečně učitelé a pak by pomáhaly vychovatelky případně asistenti pedagoga,“ dodala Salvetrová.

V Klatovech se v pondělí otevřely také mateřské školy, kde rovněž musely být děti rozdělené do skupin. „Po dohodě se zřizovatelem jsme otevřeli všechny mateřské školy, do kterých přišlo 252 dětí. V provozu se řídíme metodickým doporučením, které nám zaslalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ řekla ředitelka mateřských školy v Klatovech Jitka Luňáková.

Na dětech bylo vidět, že se na své kamarády již těšily, až si s nimi budou moci hrát.

OTEVŘELI ZAHRÁDKY

Radost ale neměly v pondělí jen děti, na své už si přišli i dospělí, kteří se mohli po dlouhé době vydat do kadeřnictví, do salonů, ale také do restaurací. Sice zatím jen na předzahrádky, ale i tak to uvítali. „Je to super. Už jsme se nemohli dočkat, až si zajdeme na oblíbené jídlo. Dnes si ho sice nesu do práce, ale už se těším až půjdeme s kolegyněmi na pravidelné obědy na terasu,“ řekla Klatovanka Romana Prexlová.

Své návštěvníky vítali s úsměvem i provozovatelé. „Jsme rádi, že už jsme mohli otevřít. Byla to dlouhá pauza. Snad nám ale bude přát počasí. Kdyžtak budeme prodávat jen z okénka,“ řekla Kateřina Chmelíková z restaurace Žíznivej kozel v Klatovech.

Rozvolnění opatření potěšilo i číšníka Kamila Šedivého z restaurace Beseda na klatovském náměstí. „Jsme rádi, že jsme zpět, bylo to dlouhé, bude chvilku trvat, než se do toho zase dostaneme. Je fajn, že se otevřely alespoň terasy, i když některé věci jsou padlé na hlavu. Zákazník na terase nemá roušku, protože pije pití a někdo, kdo si s ním povídá přes terasu, musí mít roušku, což je jako v Kocourkově. Podobné je to i s desinfekcí. Lidé od stolu odejdou a než se stihnu vrátit na plac, tak se mi tam posadí někdo jiný. To by nás tady muselo být více, ale to se zase ekonomicky zvládnout nedá. Ale snažíme se vše dodržovat,“ řekl Šedivý s tím, že jinak příprava prý náročná nebyla, museli jen ubrat některé židle, aby dodrželi odstupy.

Terasu pro hosty připravila například také Restaurace U Parku, Pizzerie Piccolo či Café Jednorožec na náměstí, Klatovský dvůr a další podniky. Pochutnat na jídle si můžete zajít také do Vlaštovky. Posezení je připraveno také u restaurace U Hlaváčků v Horažďovicích.

NECHTĚJÍ SPOLÉHAT NA POČASÍ

Ne všude ale do otevření teras šli, jako například Restaurace Lev v Klatovech. „Nebudeme otevírat v pondělí, i přesto že ji máme. Chceme počkat na úplné otevření restaurací včetně vnitřních prostor, abychom nabídli našim hostům úplný servis. Druhým důvodem je i to, že nechceme spoléhat na počasí. V případě, že bychom měli v kuchyni vše připraveno, navařeno a najednou by přišel déšť a pršelo, nikdo by nepřišel, tak by to pro nás bylo ještě více ztrátové, než kdybychom měli zavřeno," řekl Deníku provozovatel restaurace Jiří Kotan.