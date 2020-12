„Osobně si myslím, že do hospody přijde člověk z vlastní vůle, pokud má strach nebo je v rizikové skupině, může se tomu vyhnout. Momentálně řeším zrušení objednávek na středu, které jsem dělal v pondělí dopoledne, protože odpoledne přišlo omezení do 20 hodin, což pro provoz baru nedává smysl. V restauraci byly zrušeny vánoční večírky, kvůli omezení počtu osob to samozřejmě nejde. Celkově mi omezení přijdou chaotická a nelogická, stranící velkým řetězcům na úkor malých podnikatelů,“ řekl provozovatel klatovské restaurace Žíznivej Kozel a baru Rock Pub Pavel Chmelík.

Naštvaní jsou i návštěvníci, kteří plánovali alespoň malá posezení před Vánoci. „Těšili jsme se, že si zajdeme alespoň na skleničku před svátky, když restaurace otevřeli, ale abychom šli odpoledne a museli před osmou odejít, to nemá smysl. Je to hrozné a těch hospodských je mi upřímně líto,“ řekla Klatovanka Pavlína Kratochvílová.

Vánoční posezení musí rušit i provozovatel restaurace Sokolovna v Sušici Jan Patlejch, který by uvítal kompenzace jako mají v Rakousku – 80% z tržeb minulého roku. „Bylo by rozhodně fér, kdybychom nějaké kompenzace dostali. Rozvolní nás ve čtvrtek a už v pondělí ví, že čísla stoupají, tak nás zase skrouhnou. Máme nakoupené zásoby, naražené sudy, které budu muset zase vylévat, protože 90 procent byznysu se dělá večer, a to musíme mít zavřeno. Jen na pivě to bude ztráta deset tisíc,“ řekl Deníku Patlejch a dodal: „Jednou to jde, podruhé to ještě člověk pochopí, ale teď už je to moc. Navíc omezí jen nás, což mi nedává smysl.“