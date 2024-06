V centru Železné Rudy pokračuje rekonstrukce průtahu. „Pokračují práce na rekonstrukci vozovky, úpravě chodníků, veřejného prostranství, vodovodu nebo například veřejného osvětlení pokračovat, a to v úseku mezi městským úřadem/Klostermannovo náměstím a železničním přejezdem," uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Opravy značně zkomplikovaly dopravu, jelikož jsou s nimi spojené úplné uzavírky ulic v centru. Jediný příjezd do Železné Rudy je tak možný pouze od Nýrska, a to pro veškerou dopravu. Ze směru od Čachrova dojedou řidiči pouze k trati. Čili i lidé jezdící od Sušicka či Modravy, Srní a Prášil, musí nejprve do Běšin a přes Strážov a napojit se na objízdnou trasu přes Nýrsko. Platí tak stejné podmínky jako když se opravoval před lety úsek nad tratí.

Zdroj: Daniela Loudová

Hotovo mělo být do konce července, ale tak se nestane. „Počítáme se zpožděním několika týdnů, dokončení je naplánováno na konec srpna. Moc nás to mrzí, ale nedá se s tím nic dělat, je to z důvodu špatného počasí, kdy byly prudké deště, zem je promočená. Důvodem je i zásadní komplikace na vodohospodářské infrastruktuře na křižovatce ulic Belvederská a Sklářská, která je ve výrazně horším stavu, než se počítalo, navíc ve větší hloubce než bylo dle projektu,“ uvedl starosta města Filip Smola.

Posunutí termínu dokončení poznamená i konání Železnorudských slavností, kdy se původně počítalo, že bude již vše hotovo. Ale nebude tomu tak. „Musíme konání slavností výjimečně přesunout do sportovního areálu „Za tratí" - u fotbalového hřiště. Pouťové atrakce budou na centrálním parkovišti u Café Charlotte, stánkový prodej a veškerý program bude ve sportovním areálu,” dodal starosta.