„Šlo o mimořádné zasedání v otázce referenda. Bylo svoláno na žádost sedmi zastupitelů, což je zákonná podmínka, aby mohlo být svoláno. Bohužel došlo k situaci, která se částečně dala předpokládat, protože se nacházíme v období prázdniny. Z důvodů dovolených, osobních důvodů i nemoci nebyl dostatečný počet zastupitelů, abychom mohli jednat,“ uvedl starosta Petr Mottl s tím, že dle jednacího řádu po patnáctiminutovém vyčkávání zasedání ukončil a svolal ho v náhradním termínu, kterým je 4. srpen.

Iniciátory referenda tahle situace nepřekvapilo, odsouvání vyhlášení očekávali. „Nevíme, co má tohle přinést dobrého. Uvidíme, zda se 4. srpna zastupitelé sejdou. Pro nás se nic nemění, pro nás je důležité, že návrh referenda je bezvadný a nyní jde už jen o termín, kdy bude. Nechápu, proč by měl být problém ho spojit s parlamentními volbami, jde i o výdaje navíc, pokud by se konalo jindy,“ řekl za přípravný výbor referenda Jan Janda s tím, že pokud by nastaly potíže, které by nebyly shodné s tím, jak by se mělo postupovat dle zákona ohledně referenda, tak se vydají i soudní cestou. „Nebojím se toho, že by referendum nemělo být, teď se hraje jen o čas,“ poznamenal Janda.

Pokud by se zastupitelstvo nesešlo ani 4. srpna, jednalo by se o referendu až na řádném zastupitelstvu v září, což už je dle výboru referenda pozdě na to, aby se stihlo připravit do voleb. Náklady na konání referenda mimo voleb by pak byly okolo 150 tisíc korun.

Zastupitel Pavel Hais dokonce navrhoval, aby se mohlo hlasovat distančně, aby se mohli zapojit ostatní na dálku, ale to neprošlo. „Bylo to zamítnuto a důvod mi nebyl sdělen. Dnešní výsledek vidím jako očekávaný. Můj názor je těžce subjektivní, protože v tom vidím účelovou obstrukci, která byla domluvená, ale nemohu to nikomu dokázat. Kdyby byla vůle k distanční účasti, tak věřím, že někteří zastupitelé by toho rádi využili. Je to zcela běžný nástroj i na kraji. A nešlo jen o vyhlášení referenda, ale i rozpočtové opatření. Beru to jako mrzuté a jako zastupitelé jsme podle mě selhali,“ okomentoval Hais.