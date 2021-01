Cesta po chodbách škol nyní připomíná procházku městem duchů. Nepřítomnost žáků ve školách je už dlouhá pro učitele i žáky, jak potvrdila ředitelka klatovské základní školy v Čapkově ulici Dana Martinková. Těžší je udržet některé žáky i u výuky.

Předávání vysvědčení ve druhé třídě ZŠ Klatovy, Čapkova. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„My jako pedagogové se na děti už moc těšíme a věřím, že i děti na nás. Je to neuvěřitelně dlouhá doba, kdy jsou žáci doma. Prezenční výuka je mnohem lepší a také jednodušší, než online. Musím ale uznat, že naprostá většina žáků a rodičů spolupracují, za což jim patří velký dík, i když výjimky jsou. Ale snažíme se problém řešit co nejdříve,“ řekla ředitelka, která je ráda, že mohou ve škole mít alespoň prvňáčky a druháčky, kteří to dle jejích slov potřebují nejvíce.