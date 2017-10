Ředitel NP Šumava Pavel Hubený dostal bavorskou medaili

Šumava - Ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený převzal ve čtvrtek z rukou ministryně životního prostředí a ochrany spotřebitele Ulrike Scharf Bavorskou státní medailí za mimořádný přínos pro životní prostředí (Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt).

Od roku 2009, kdy se pod tím to názvem uděluje, je teprve druhým Čechem, který toto prestižní vyznamenání získal. „Je to velká pocta pro celý tým Správy Národního parku Šumava,“ komentuje své ocenění Pavel Hubený.

„Jsem opravdu šťastný, že nejsme se Správou Národního parku Bavorský les a s dalšími partnery v Bavorsku jenom dobrými sousedy, ale že jsme schopni opravdu efektivně a přátelsky spolupracovat. A je to tím, že všichni pracujeme pro jeden společný fenomén – a tím je obrovský někde více, někde méně divoký les, kterému někdo říká Šumava, někdo Böhmerwald nebo Bavorský les,“ dodává.

Bavorskou státní medaili za mimořádný přínos pro životní prostředí, kterou získal například bývalý ředitel Správy NP Bavorský les Karl Friedrich Sinner, uděluje ministr nejvíce patnácti osobnostem, spolkům nebo obcím ročně.

„Pro mě je dnešní ocenění bavorskou medailí jen potvrzením toho, v co jsem doufal, když jsem Pavla Hubeného před dvěma lety jmenoval ředitelem Správy NP Šumava. A sice, že to bude po letech fluktuujících hlav NP Šumava opět osobnost, která dokáže ve službách ochrany přírody vnést do lidsky znesvářeného území harmonii a vrátí mu přínosnou vzájemnou přeshraniční spolupráci s Národním parkem Bavorský les. Čilá komunikace posledních let mezi oběma parky se promítá do řady společných projektů, což je skvělé, zvláště pro cennou přírodu, která - jak známo - nezná hranic. Pavlovi Hubenému patří i můj dík za to, že jsme za dobu mého ministrování stihli našim národním parkům dát kvalitní legislativu, kterou si zaslouží,“ říká ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.