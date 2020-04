Dělala se vejce plněná, smažená, dávala se do omáček, salátů a k masu. Oblíbené byly i vaječné pomazánky. Na Šumavě se vejce házela přes chalupu, aby byla ochráněna před bleskem. Někde bývaly zase často k vidění velikonoční ohně, což je pohanský zvyk, který dříve sloužil k vyhnání zimy a přivítání slunce. Oheň svými očistnými účinky měl také zajistit plodnost, růst a dobrou úrodu.

Přidáváme opět několik tipy z archivu od Lucie Kohoutové ze Šumavy.

BARVENÍ VAJEC

Pokud jste zapomněli koupit barvy na vajíčka, můžete si pomoci tím, co určitě máte doma nebo na zahradě. Vajíčka musí být vždy dobře odmaštěná a v lázni je musíme nechat co nejdéle. Na ½ l vody vždy použijeme buď 3 lžičky koření neb hrst listů či slupek a 1 lžíci octa. Suroviny vždy vaříme ve vodě do požadovaného odstínu. Tady máte pár tipů…

Červená – slupky z červené cibule, červená řepa, květy slézu, květy ibišku, červené zelí

Modrá – dlouho vařené červené zelí, borůvky

Žlutá – šafrán, heřmánek, kari koření, květy pampelišek, kurkuma

Hnědá – slupky z cibule, odvar z černého čaje

Zelená – špenát, kopřivy, petrželová nať, první výhonky obilí

Fialová – červené víno, šťáva z bezinek, odvar z lipového květu

CO PAK S VEJCI?

VAJEČNÁ POMAZÁNKA

4 vejce uvařená natvrdo, 2 jarní cibule,1 lžíce hořčice, ½ měkkého tvarohu, 1 lžíce kysané smetany, sůl, pepř

Vajíčka rozmačkáme nebo protlačíme přes sítko na brambory. Přidáme nasekanou cibulku, hořčici, měkký tvaroh, smetanu a ochutíme solí a pepřem. Dobře utřeme a podáváme s chlebem.

