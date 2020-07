V pátek před polednem, jak jsme již informovali, vyděsila obyvatele Klatovska i Domažlicka a dalšího okolí velká rána mnohde doprovázená tlakovou vlnou. Vzniklo hned několik spekulací, co ji mohlo způsobit.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Pech Karel

Zaznělo, že mohlo jít sonický třesk způsobený letadlem, proto jsme se obrátili na ministerstvo obrany a požádali o vyjádření. To ale informaci nepotvrdilo. "Dnes se v jižních Čechách pohybovaly dva stíhací letouny JAS-39 Gripen a to v 10 hodin u Písku, kde prováděly nízký průlet v rámci akce na veřejnosti. Takové lety jsou prováděny v nižší výšce a mohou se zdát v místě hlučné, ale jsou prováděny vždy také v nižší rychlosti. Nadzvukový let, který by mohl způsobit sonický třesk, je tedy vyloučen. Letouny se také pohybovaly více jak 20 až 30 kilometrů mimo uváděnou lokalitu," sdělila vedoucí oddělení komunikace s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Magdalena Dvořáková.