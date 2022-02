Mezi lidmi se ohledně posprejovaného objektu rozjela myšlenka sbírky na opravu objektu, ale majitelka jim vzkazuje, že to není potřeba. „Jde o náš soukromý majetek, který máme pojištěný, takže sbírka v tomto případě není potřebná. Pokud se lidé chtějí na něco složit, ať to dají jiným potřebným. My jsme na Hůrce koupili chalupu i tento objekt a opravili. Dali jsme do toho poslední peníze. Manžel byl Klatovák tělem i duší a dával do toho vše. Je to neúcta k nám i památkám. Jde o hodně nevhodné obrazce, budeme to muset odstranit,“ řekla Deníku majitelka Bohuslava Vizingerová.

Vandalové řádili na Hůrce v Klatovech, posprejovali márnici

Na Klatovsku nejde rozhodně o první případ o poničení věcí sprejery. Policisté na Klatovsku přijímají oznámení od občanů o postříkání nebo pomalování různých objektů, a to především zdí rodinných domů, oplocení pozemků nebo železničních vagonů. V Janovicích nad Úhlavou byl posprejován i kostel.