Z největších měst v kraji je aktuálně nejvíce radarů v Domažlicích. „Ve městě máme pouze stacionární radary – čtyři jsou ve vlastnictví obce, tři ve vlastnictví kraje,“ informovala Deník radní Lenka Bauerová a tím, že radary ale neslouží k výběru pokut. Dodala, že kamery jsou rozvržené na příjezdových komunikací – 28. října, Prokopa Velikého, Masarykova (krajské), Luženická, Kozinova a 2x Havlovice (městské). O rozšiřování jejich počtu se podle Bauerové neuvažuje.

To v Plzni nemají žádné stacionární radary, ale sázejí na tzv. úseková měření, z nichž první bylo uvedeno do provozu v roce 2015 a postupně přibývaly další úseku. „Úsekové měření je prováděno ve třech oblastech města, a to šesti detekčními a záznamovými zařízeními,“ uvedla mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová. Doplnila, že se měří v ulicích Plaská, U Seřadiště a Folmavská, vždy směrem z centra a naopak do centra. Počet hříšníků, které měření odhalí, je vysoký. Jen vloni oznámila městská policie magistrátu bezmála 20 tisíc přestupků. Jak vysokou částku na pokutách se vybralo, magistrát Deníku nesdělil, ale nepochybně jde o miliony korun.

Kasu se slušně podařilo zaplnit vloni díky úsekovému měření i v Rokycanech, kde mají radar s úsekovým měřením na Plzeňském předměstí. „Kromě toho byl v rámci opravy dálnice D5 od 12. 10. 2021 do 2. 11. 2021 instalován na dálnici D5 radar na úsekové měření a zjištěné přestupky řešil náš úřad,“ uvedl vedoucí odboru dopravy rokycanské radnice Ladislav Kőnigsmark s tím, že právě na dálnici, kde byla rychlost omezena na 80 km/h, prosvištěl jeden „závodník“ rychlostí 143 km/h. Doplnil, že díky tomu, že se přestupky z dálnice řešily ještě vloni, dosáhla v roce 2022 celková částka uložená na pokutách bezmála šesti milionů korun.

Zhruba poloviční sumu, něco přes 2,8 milionu korun, se podařilo vloni na finančních trestech pro nezdárné řidiče vybrat klatovské radnici. „Ve městě jsou čtyři stojany, do kterých se vkládá a pravidelně vyměňuje jedno měřící záznamové zařízení. Nemáme žádné úsekové měření,“ informoval vedoucí odboru dopravy klatovské radnice Antonín Nauš.

Pouze v Tachově v současné době nemají v provozu stacionární radar ani úsekové měření. „„Město stacionární radar již dříve díky dotaci pořídilo, ale nezprovoznilo. Nové vedení města nyní řeší věci související s jeho umístěním a provozem," vysvětlil mluvčí města Matouš Horáček.