Strážci Národního parku Bavorský les řeší v poslední době netradiční problém. Turisté, kteří se do přírody vydávají se svými psími miláčky, sice seberou jejich výkaly, ale sáčky už si neodnesou a nechávají je na různých místech v národním parku, dokonce i na stolech, v přístřešcích či pověšené na ukazatelích. Strážci bavorského parku tak musí balíčky s nechutným obsahem odnášet často i kilometry daleko, což se jim příčí. Nejsme popeláři, říkají. Nejsou sami, kdo podobný problém řeší, občas se s tímto chováním turistů setkávají i ochránci přírody na české straně Šumavy.

Psí výkaly v sáčcích nacházejí němečtí, ale občas i čeští ochránci přírody na různých místech, včetně stolů, přístřešků či ukazatelů. | Foto: Národní park Bavorský les

„Některé naplněné sáčky na exkrementy leží na lavičkách a stolech, najdeme je také v přístřešcích nebo zavěšené na stromech a ukazatelích,“ popsal strážce bavorského národního parku Siegfried Schreib. Nedávno byl jeden takový „pozdrav“ zavěšen dokonce přímo na kliku dveří horské chaty Lusenschutzhaus. Schreib se s kolegy shoduje v tom, že to, že návštěvníci neodnášejí naplněné pytle na psí exkrementy s sebou a nevyhazují je do popelnice, ale nechávají je jen tak ležet v přírodě, je rychle rostoucím trendem. Pro strážce přírody je to nepochopitelné.

V Národním parku Bavorský les nejsou až na výjimky odpadkové koše. Ponechané zaplněné pytle na psí výkaly proto musí strážci vyzvednout, někdy je nést i kilometry daleko a pak je na vhodném místě zlikvidovat. „Od nikoho nelze očekávat, že to udělá,“ řekl vedoucí strážců NPBL Reinhold Gaisbauer. Dokáže pochopit nelibost svých kolegů. „My strážci jsme tu od toho, abychom dohlíželi na pravidla chráněné oblasti, informovali návštěvníky o naší nádherné přírodě a pomohli jim, když mají nějaké problémy. Ale nejsme popeláři," má jasno.

Strážci proto vyzývají všechny majitele psů, aby v případě, že jejich mazlíček vykoná potřebu na cestu, dodržovali několik pravidel. „Ve třech zvláště frekventovaných oblastech nabízíme psí stanice, kde lze pytle na psí exkrementy odkládat,“ informoval Gaisbauer s tím, že pejskaři je najdou v centrech národních parků Lusen a Falkenstein s venkovními výběhy a na lesním hřišti u Spiegelau. „Ve zbývajících oblastech národního parku nemůžeme nabízet psí stanice, především z logistických důvodů,“ konstatoval šéf strážců. Žádá proto všechny, aby si buď sáčky s exkrementy odnášeli, nebo trus klacíkem strčili z cesty hlouběji do lesa, kde už nikomu vadit nebude.

Mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák Deníku potvrdil, že se sáčky s psími exkrementy, odloženými či někde zavěšenými, se občas setkávají i čeští ochránci přírody. „Není to ale často. Mnohem více nás trápí jiný nepořádek, který po sobě turisté zanechávají, jako jsou PET lahve, igelitky a podobně,“ uvedl Dvořák.