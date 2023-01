Toník se narodil na Nový rok v 11:25 hodin, vážil 3610 gramů a měří 53 centimetrů. Tonda i maminka Magdaléna jsou oba v pořádku a těší se na návrat domů za tátou do Dlažova. „Měla jsem termín 26. prosince, tak jsme si napřed říkali, že by to mohl být vánoční dárek. Ono se ale nic nedělo a když se blížil konec roku, tak jsme si začali myslet, jestli nečeká na novoroční půlnoc, aby byl prvním miminkem roku. To v kraji sice nebyl, ale v Klatovech ano,“ řekl čerstvá maminka Magdaléna s tím, že doma stihli ještě oslavu Silvestra, ale brzy ráno už museli do nemocnice.