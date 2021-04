Za dobu činnosti spolku vyjížděli záchranáři k mnoha nevšedním situacím.

Jednou takovou kuriózní situací bylo Makoňovo první setkání s bobrem evropským. V zimě 2006 ho totiž Makoň jel vytahovat z vyhřívaného bazénu jednoho z nočních klubů v České Kubici na Domažlicku. „Volali nám, že ve venkovním bazénu mají bobra. Nejdříve jsme se divili a mysleli si, že si z nás dělají legraci. Poté, co nám volala policie, že se tam doopravdy v teplotě vody 21 stupňů, prohání bobr evropský, jsme zjistili, že to legrace není,“ vzpomíná s úsměvem Makoň.

Bobr podle svědků tehdy ráno putoval po silnici, protože ve sněhu se mu zřejmě blbě skákalo. Když se začalo rozednívat, zahnul do klubu a skočil do bazénu, kde se zabydlel. „V bazénu jsme ho odchytili. Byl to pro nás první bobr vůbec. Do té doby to bylo neznámé zvíře,“ uvedl Makoň s tím, že bobři se do Plzeňského kraje začali rozšiřovat a vracet právě z příhraničních oblastí. V sousedním Německu je totiž bobr uměle reprodukován a vracen zpátky do volné přírody.

„Toho fešáka jsme pak odvezli a vypustili u Přehýšova. Bobr evropský je dnes už zcela běžné zvíře a my jsme nesmírně rádi, že ho v přírodě máme. Krajině umí navracet přirozený ráz, zadržuje vodu v krajině. Bobr se vrátil za 5 minut 12 a dělá nám obrovskou službu. Myslí na rozdíl od nás dopředu. Plní všechna nařízení vlády a všechna protipovodňová opatření a opatření proti suchu,“ vyjmenoval s nadhledem ochránce.