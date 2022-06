„Před pořadem jsme byly všechny dost nervózní. Když show začala, tak se mi i třásl hlas, ale po chvíli z nás naštěstí nervozita opadla. I sestry byly nakonec spokojené, že jsme pozvání do pořadu přijaly, a že byla sranda. Pan Kraus byl hrozně fajn. Jen škoda, že nebylo tolik času, a že jsme nemohly dovysvětlit více věcí,“ říká Šlajerová.

Divadlo v Plzni uvede v příští sezoně třeba Klapzubovu jedenáctku či Dalibora

Žádná z otázek v pořadu Show Jana Krause, který byl v televizi odvysílán včera, podle ní trojčata nezaskočila. V podobném duchu, co byl veden rozhovor, se jich totiž každou chvíli někdo vyptává.

„Často dostáváme otázku, zda jsme na sebe jako trojčata navzájem napojená ve chvíli, kdy jedna onemocní. To se tak říká, že když je jedno dítě z dvojčat či trojčat marod, tak se to pomyslně přenese i na ty další. A takto se vyptával i pan Kraus. Jenže my jsme nikdy nic takového nezaznamenaly. Navíc jsme byly vždy všechny tři naštěstí poměrně zdravé,“ uvádí dále.

Jednovaječná trojčata v pořadu nejvíce nadchnul módní návrhář Osmany Laffita, který v show vystupoval před nimi. „Moc milí byli také bronzoví hokejisté letošního mistrovství světa. Překvapilo nás, jak byli – stejně jako my – před pořadem nervózní a v projevu velmi skromní,“ dodává Šlajerová.

Do Plzně míří příznivci tvrdé muziky, koná se dvakrát odložený Metalfest