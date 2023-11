Úplným nováčkem v těchto volbách je zastupitel za Piráty Jan Janda ze Sušice, který půjde do voleb s jasným heslem: Chci větší kus koláče pro Domažlicko. „Náš příhraniční region byl za železné opony záměrně nerozvíjený. Domažlicko, Klatovsko i Sušicko. Do senátu jdu tuhle křivdu napravit. Senátor má být vyslancem svého obvodu a dělat pro něj maximum v každém možném ohledu. Tlačit na realizace místních projektů a pomáhat starostům našich obcí. Senátor má zůstat s námi, neutéct do Prahy, kde se ztratí v záplavě funkcí a komisí,“ říká Janda.

Jednou z jeho iniciativ jako kandidáta na senátora je spuštění e-petice za údržbu silnic, na kterých se nesolí. V petici občané žádají buď výjimku ze zákona, zrušení zákazu solení, anebo ekologickou údržbu silnic, jako je tomu již řadu let na bavorské straně. „Čekám silnou odezvu formou podpisů od občanů, kterých se problém přímo nebo nepřímo týká. Je nasnadě, že v kombinaci s mojí kandidaturou to nebude planý výkřik, ale naopak silně motivující prvek dotáhnout to do konce a zajistit nejen pendlerům bezpečné cesty přes národní park Šumava za jejich prací,“ uvádí Janda.

Další již známým kandidátem je současný starosta Domažlic Stanislav Antoš. „Ke kandidatuře jsem byl svými kolegyněmi a kolegy z KDU vyzýván dva roky. Když jsem tedy pocítil dlouhodobou podporu a tím pádem i odpovědnost, tak jsem se rozhodl, že nabídnu potencionálním voličům své služby. O politiku se zajímám celý život, mám zkušenosti ze svého regionu a vím, co zdejší obyvatele pálí. Rád bych potřeby a zájmy svým krajanů prosazoval v centru naší země, protože si myslím, že ne vždy se na nás pamatuje v odpovídající míře,“ komentuje svoji kandidaturu v domažlickém obvodu Antoš.

V rokycanském obvodu bude o senátorský post usilovat jeho kolega starosta Rokycan Tomáš Rada. Oba budou kandidovat za koalici „PRO NÁŠ KRAJ“ (tj. PRO PLZEŇ, KDU-ČSL, ADS a Svobodní).

Za ODS zůstávají kandidáty i pro rok 2024 současní senátoři – Vladislav Vilímec (Domažlice) a Pavel Karpíšek (Rokycany).

Ostatní strany zatím nechtějí své kandidáty do voleb prozrazovat.