"Jsme rádi, že jsme i přes opatření, která nyní platí, mohli akci uspořádat. Součástí bylo krásné vystoupení dětí z mateřské školy v Máchově ulici v Klatovech, následně pro ně byla připravena pohádka a další vystoupení. Vrcholem odpoledne měl být koncert Petra Rezka, ale protože nemohl přijet, přijelo tak zazpívat známé DUO Kamélie," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová.

Připraven byl také vánoční stromek, který byl ověšen přáníčky klientů z klatovské oblastní charity, která jim mohl kdokoliv vyplnit. Pokud nikdo nestihl a chtěl by splnit některé z přání, můžete přijít ještě do informačního centra na náměstí. Tam je možné také do 10. prosince dárky přinést. "Poté budou dárky předány ředitelce z oblastní charity a následně klientům," dodala Kunešová.

