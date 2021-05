Tehdy jsme o něm napsali:

Zářečí u Horažďovic ožilo poslední dubnový den už tradičním průvodem veselých vozů. Takzvaná Zářečská májka se zde konala už podeváté.

„Podnět na tuto akci jsme načerpali v Zářečí u Bechyně. To je obec, se kterou máme partnerský vztah a kde podobnou akci dělali. A protože jsme chtěli trošku tradiční stavění máje oživit a trošku připomenout minulá léta a povinné průvody, vymysleli jsme si průvod veselých vozítek. Jsme rádi, že to lidi vzali za své a rok co rok je co obdivovat a na co se koukat. A že se to dělá dobře a lidem se to líbí, o tom svědčí i hojná návštěvnost," říká Stanislav Jůda z Horažďovic.

V průvodu nechyběl Švejk i s pojízdnou polní kuchyní a stále hladovým Balounem, byli tam také vodníci, kosmonauti, mimozemšťané i se svým talířem, pohádkové postavičky, kočár s odrostlými miminy, družstevníci ze Zářečí a také četníci ze Saint Tropez i s jeptiškou a další. Ti všichni vzdali hold pod tribunou svému králi Šnekovi I. Zářečskému. Ten všechny jako tradičně osobně pohostil. Kořalka tedy i letos tekla v Zářečí proudem.

„Je to moc hezká akce, chodíme se sem dívat každý rok. Do průvodu se už ale nechystám, nechávám to na těch mladších," nechala se slyšet nadšená divačka Anna Přerostová. A nadšený byl i další obyvatel Horažďovic Jiří Sambauer. „Na to, že to všichni dělají neorganizovaně, dobrovolně a spontánně, tak je to úžasná akce a všem moc fandím," dodal divák.

Chválu na akci pěli i pánové Stanislav Jůda, Karel Lukeš, Jiří Panuška, Ladislav Věštík a Josef Jirsa. Právě ti šli v průvodu za vojáky v čele se Švejkem a táhli polní kuchyni, ve které pekli topinky a ohřívali Balounovu sekanou.

„Ten nápad přišel nedávno, když jsem doma objevil starou fotografii svého dědečka, který byl v italských legiích za I. světové války. A protože je letos výročí, rozhodli jsme se s kamarády, že tuto dobu připomeneme scénou ze slavného Haškova románu Švejk," popisuje nápad na netradiční vozidlo Karel Lukeš.

Polní kuchyni si vyrobili z dílenského vozíku, velké kolo si půjčili stejně jako udírnu a vyjelo se. „Celé vozidlo polní kuchyně jsem dával dohromady téměř týden," dodal Lukeš, který za Švejka šel poprvé v životě.