Opravy průtahu Železnou Rudou začaly již před několik lety. Prvním úsekem, který se dočkal nové podoby, byl od železničního přejezdu ve směru na Čachrov, který byl otevřen v říjnu 2020. Vloni se pokračovalo částí od kruhového objezdu až po křížení silnice I/27 a ulice 1. máje. Letos byl dokončen průtah celým centrem. Původně bylo dokončení plánované do konce července, ale kvůli potížím, které se vyskytly, musel být termín posunut. „Komplikace nastaly z důvodu špatného počasí, kdy byly prudké deště, zem byla promočená. Důvodem byla i zásadní komplikace na vodohospodářské infrastruktuře na křižovatce ulic Belvederská a Sklářská, která byla ve výrazně horším stavu, než se počítalo, navíc ve větší hloubce než bylo dle projektu,“ uvedl starosta města Filip Smola.

Počítalo se, že hotovo bude až na konci srpna, ale řidiče potěšilo, že se jezdí po novém už nyní. „Máme z toho velkou radost všichni. Zatím běžíme v režimu předčasného užívání. To znamená, že ještě probíhají nějaké drobnější úpravy, ale chodníky jsou schůdné, všechno je průjezdné. Vzniklo úplně všechno nové. Kompletně zrekonstruovaná je kanalizace, rozvody vody a plynu. Nové jsou veškeré inženýrské sítě, ať už internet, nové osvětlení, a hlavně jsou úplně nové chodníky a komunikace,“ popsal starosta, který vyzdvihl především to, že se dočkali velkého posunu v oblasti bezpečnosti.

Nadšení jsou i návštěvníci města. „Vypadá to moc hezky. Centrum se díky novému náměstí a nyní i novým silnicím pozvedlo. Jezdíme sem často na výlety a je opravdu znát posun,“ řekla jedna z turistek Miluše Řeháčková.

V současné době je hotové centrum města, plánována je ale ještě oprava jedné části průtahu. „Plánujeme do budoucna, což je otázka nejdříve za dva tři roky, ještě dobudovat poslední etapu průtahu. V roce 2019 jsme zbudovali takzvaný průtah sever, což byla část od železničního přejezdu k mostu. Na to bychom chtěli navázat do budoucna etapou až směrem ke kempu, čili k začátku železné Rudy,“ sdělil Smola s tím, že nyní poslední část s Ředitelstvím silnic a dálnic projektují.