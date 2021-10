Řidiči si budou moci v listopadu oddechnout, bude zprovozněna Strakonická ulice v Horažďovicích. Její rekonstrukce začala již v minulém roce a auta musel jezdit po objízdné trase. V příštím roce se ale budou potýkat s dalšími dvěma většími uzavírkami na Klatovsku.

Oprava průtahu v Horažďovicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

V Horažďovicích byla kompletně vyměněna infrastruktura, ŘSD kompletně mění povrchy a město zřizuje pět nových přechodových míst a nový široký chodník pro chodce a cyklisty. Povede až na novou Lavičkovou cestu. „Moc se na to těšíme, protože to bude velkým přínosem. Obzvláště přechodová místa budou plus, nyní se tam přechází kdekoliv. Přechodová místa jsou i se středovými ostrůvky, což také řidiče zbrzdí a silnice bude bezpečnější,“ řekl starosta Horažďovic Michael Forman.