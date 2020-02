Velkou akcí v rámci dopravní infrastruktury bude v Sušici rekonstrukce ulice T. G. Masaryka. Město ji uskuteční ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.

Ulice T. G. Masaryka v Sušici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Práce by měly začít v květnu a hotovo má být do konce roku. Protože půjde o akci s velkými omezeními komunikace, která je hlavní pro průjezd městem, radnice zvažovala, že by přerušila práce na sezonu. „Technicky to není možné, protože kromě komunikace se budou dělat i nové sítě, kanalizace, plynovod a podobně a podloží by bez konečné povrchové úpravy nápor vozidel nevydrželo,“ vysvětlil starosta Sušice Petr Mottl.