Úplná uzavírka kvůli opravě části průtahu Železnou Rudou začne 1. dubna. Jde o část od kolejí k mostu ve směru na Klatovy. Jediná oficiální objízdná trasa povede přes Nýrsko. To se mnohým nelíbí.

„Dojíždím pět dní v týdnu ze Sušice do Bodenmais. Původně, když byla oficiálně oznámena uzavírka, jsem neměla v plánu zakládat petici, situaci jsem chtěla řešit buď hledáním přespání, nebo se smířit s tím, že budu jezdit delší cestou. Když ale město Železná Ruda na facebooku napsalo, že žádají pochopení a reagovali na dotaz jedné paní, zda jim přijde takhle dlouhá objížďka adekvátní, odpovědí, že to ona si zvolila dojíždět do práce do Německa, musela jsem reagovat. Nezdála se mi jejich odpověď paní a vlastně všem pendlerům slušná,“ uvedla autorka petice Veronika Hrečínová

Protože se ozvalo více řidičů, pro které je objížďka, kvůli níž stráví někteří i dvě hodiny navíc na silnici, komplikací, sepsala Hrečínová internetovou petici. Má název Nová objížďková trasa pro pendlery v Železné Rudě od 1. 4. 2020. „Petici předám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Plzeň, kteří mají tuto situaci možnost řešit,“ dodala Hrečínová. Do současné doby petici podepsalo téměř 120 řidičů.

JINÁ CESTA NENÍ

Vedení železnorudské radnice však nevidí jinou možnost objížďky. „Nepostavíme přece jinou silnici přes park. Téměř všechna města už mají průtah hotový, my jsme jedni z posledních. Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že naše děti chodí v zimě po silnici první třídy, protože tam nejsou chodníky. Je nutné to udělat, mrzí mě komplikace, ale jiná varianta není,“ okomentoval starosta Filip Smola.

Nutnost úplné uzavírky vysvětluje i ŘSD. „Během stavby se bude mimo jiné rekonstruovat dešťová kanalizace. Výkop o hloubce cca tři metry bude zasahovat do poloviny vozovky, to znamená zneprůjezdnění obou jízdních pruhů. Z důvodu bezpečnosti všech po dobu výstavby není možné stavbu provádět za provozu,“ vysvětlil za ŘSD Michal Syřínek.

Objízdné trasy při úplné uzavírce budou následující:

Ve směru Klatovy – Železná Ruda po silnicích II/191 a II/190 po trase Klatovy – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko – Železná Ruda.

Ve směru Hartmanice – Železná Ruda po silnicích III/1714 a II/171 po trase Čachrov – Víteň – Strážov – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko – Železná Ruda.