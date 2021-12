Registrace na vakcinaci by měla být spuštěná 13. prosince, očkování by pak mělo začít v lednu.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Plzeňský kraj se chystá na očkování dětí proti onemocnění covid-19 ve věku pět až jedenáct let. Vedení kraje preferuje, aby děti očkovali pediatři. Informovala o tom mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Vakcíny by se v regionu měly této věkové skupině podávat od ledna. Očkovací látky by měl kraj obdržet kolem 20. prosince.