Okamžitě se museli pustit do nekonečných telefonátů a rušení naplánovaných akcí. Zákaz se dotkl i kin. Mnohde zejí prázdnotou, ale například v Sušici se rozhodli jít mírnější cestou – nezakázali promítání úplně, ale omezili kapacitu.

„Snížili jsme kapacitu na 95 návštěvníků, aby to dohromady s personálem bylo dle nařízeného počtu. Uvidíme, zda to časem nezakáže vláda úplně. Zatím jsme se shodli, že pojedeme takto,“ uvedl ředitel Sušického kulturního centra v Sušici Karel Sedlecký.

Omezení se zatím příliš nedotklo prvního představení po nařízení zákazu, na které se vydalo sedm diváků; těžko ale říci, zda to bylo kvůli filmu, nebo mnozí nevěděli, že kino v Sušici nepřestalo promítat. „Zatím lidé nechodí, že by chtěli vrátit vstupenky, ale volají, jak to s promítáním vypadá. Zatím byla odsunuta jen premiéra filmu 3Bobule, kvůli čemuž jsme museli upravovat program. Uvidíme, jak dlouho zákaz potrvá, podle toho pak budeme jednat dále,“ řekla pokladní v kině.

Pokud zákaz potrvá dlouhodobě, mohl by se dotknout například představení rockové opery Kladivo na pýchu, o které je velký zájem a mělo by se konat 26. března.

Lidé opatření chápou, ale myslí si, že jsou jiná místa, kde je větší koncentrace lidí. „Pracuji v obchodě a tam je mnohem více lidí než tady v kině, takže je tam podle mě i větší možnost nákazy,“ řekla jedna z návštěvnic kina.

To, že se v kině v Sušici promítá, berou někteří jako plus. „Když jsou děti doma a nekonají se žádné akce, je dobře, že můžeme zajít alespoň do kina. Ale zase o lepší filmy je velký zájem, tak bude štěstí se na ně dostat,“ uvedla maminka Alena Zahrádková ze Sušice.

Milovníci filmů mají naopak smůlu v Klatovech, kde je kino zavřené, i když tam původně také plánovali jen omezení. Již zakoupené vstupenky mohou lidé vracet, stejně tak i vstupenky na akce pořádané Městským kulturním střediskem v Klatovech. „Vstupenky zakoupené přes internet budou stornovány v den konání představení a následně budou refundovány platby. Budou zaslány zpět do platební brány a po schválení refundace platební bránou budou lidé informováni e-mailovou zprávou o částce, která jim bude vrácena na bankovní účet do tří pracovních dnů. V případě zakoupení vstupenek na pokladně budou probíhat storna v předprodeji kulturního domu Klatovy a peníze budou navráceny v hotovosti,“ uvedl za Městské kulturní středisko Karel Kotěšovec.

Lidé mohou do krytých bazénů, ale i tam je nařízené omezení – v Klatovech se tam dostane 90 osob, v Sušici 95 a v Horažďovicích 95. V Klatovech bylo zrušeno i veřejné bruslení.